اسلحہ لے کر گھومنے والا شہری گرفتار
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)اسلحہ لے کر گھومنے والے شہری کو گرفتار کر لیا گیا۔تھانہ جھنگ بازار کے علاقے ریگل روڈ پر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے اسلحہ لے کر گھومنے والے عمر اعجاز نامی ملزم کو گرفتار کرلیا۔ جس کے قبضے سے اسلحہ برآمد ہونے پر اس کیخلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے ۔
