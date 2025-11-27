پارکنگ کے نام پر بھتہ خوری ناقابلِ برداشت: اعجاز حسین
فیصل آباد (سٹی رپورٹر) پاسبان رکشہ ٹیکسی ڈرائیورز یونین پنجاب کے مرکزی سیکرٹری جنرل میاں اعجاز حسین نے شہر بھر کے ہسپتالوں، ریلوے اسٹیشن اور دیگر مقامات پر رکشہ ڈرائیورز سے پارکنگ کے نام پر کی جانے والی بھتہ خوری اور ناجائز وصولیوں کی شدید مذمت کی ہے ۔
انہوں نے کہا کہ یہ عمل غریب محنت کشوں کی جیبوں پر ڈاکہ اور انتظامی نااہلی کا واضح ثبوت ہے ۔میاں اعجاز حسین نے کمشنر فیصل آباد، ڈپٹی کمشنر اور سی او کارپوریشن سے مطالبہ کیا کہ اس غیر قانونی دھندے کا فوری نوٹس لیا جائے اور ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے ۔ سول ہسپتال کے باہر ڈرائیوروں سے ملاقات کے دوران انہوں نے ‘‘پرچی وصولی’’ اور ‘‘ان آؤٹ فیس’’ کی جبری ادائیگی کو مکمل طور پر غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کہا کہ پارکنگ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں گاڑی کھڑی کی جاتی ہے اور وہاں فیس عائد کی جا سکتی ہے ، لیکن صرف سواری اتارنے یا بٹھانے پر 50 روپے وصول کرنا ظلم، زیادتی اور کھلی لوٹ مار ہے ، جو کسی صورت قبول نہیں۔انہوں نے خبردار کیا کہ اگر انتظامیہ نے اس غیر قانونی وصولی کا سدباب نہ کیا تو رکشہ ڈرائیورز یونین احتجاجی تحریک شروع کرنے پر مجبور ہوگی اور اعلیٰ عدلیہ سے بھی رجوع کیا جائے گا۔