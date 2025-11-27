اوور لوڈنگ کرنے والے ٹریکٹر ٹرالی ڈرائیور کو گرفتار کر لیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)اوور لوڈنگ کرنے والے ٹریکٹر ٹرالی ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا۔تھانہ جھمرہ کے علاقے میں پولیس نے ٹریکٹر ٹرالی ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ جس کی جانب سے کی گئی اوور لوڈنگ ٹریفک کی روانی میں رکاوٹ کا سبب بننے کے ساتھ روڈ کی ٹوٹ پھوٹ کا باعث بھی بن رہی تھی۔ جس کیخلاف مقدمہ درج کرلیا گیا ہے ۔
اوور لوڈنگ کرنے والے ٹریکٹر ٹرالی ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا۔تھانہ جھمرہ کے علاقے میں پولیس نے ٹریکٹر ٹرالی ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ جس کی جانب سے کی گئی اوور لوڈنگ ٹریفک کی روانی میں رکاوٹ کا سبب بننے کے ساتھ روڈ کی ٹوٹ پھوٹ کا باعث بھی بن رہی تھی۔ جس کیخلاف مقدمہ درج کرلیا گیا ہے ۔