عورتوں پر تشدد درندگی اور جہالت ہے :اعجاز چودھری

  • فیصل آباد
عورتوں پر تشدد درندگی اور جہالت ہے :اعجاز چودھری

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلعی صدر محمد اعجاز چودھری نے کہا کہ عورتوں پر تشدد کرنا درندگی اور جہالت کی بدترین مثال ہے ۔ اسلام میں خواتین کی عزت و حرمت کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے اور خواتین پر تشدد ہمارے دین اور آئینِ پاکستان کے خلاف سنگین جرم ہے ۔

انہوں نے کہا کہ ایسے غیر اسلامی اور غیر قانونی رویوں کے خلاف ہر پاکستانی کو آواز بلند کرنا ہوگی تاکہ خواتین پر تشدد اور توہین آمیز رویوں کی حوصلہ شکنی کی جا سکے ۔انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ سے سماج دشمن عناصر اور عورتوں کی توہین کرنے والے رویوں کی سخت مخالفت کرتی آئی ہے ۔ قائدِ عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو، محترمہ بے نظیر بھٹو سے لے کر صدر آصف علی زرداری تک تمام قیادت خواتین پر تشدد کے خلاف واضح مؤقف رکھتی آئی ہے جبکہ چیئرمین بلاول بھٹو اور پارٹی قیادت بھی ایسے عناصر کی شدید مذمت کرتی ہے ۔انہوں نے کہا کہ یورپ سمیت کئی ممالک میں آج بھی عورت محض اشتہار کی زینت سمجھی جاتی ہے ، جبکہ اسلام نے خواتین کو عزت، تقدس اور بلند مرتبہ عطا کیا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اسلامی تعلیمات کو عام کیا جائے اور خواتین کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے مزید عملی اقدامات کیے جائیں۔

 

