رکشے میں سفر کرنے والا شہری جیب تراشوں کا نشانہ بن گیا

  • فیصل آباد
رکشے میں سفر کرنے والا شہری جیب تراشوں کا نشانہ بن گیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)رکشے میں سفر کرنے والا شہری جی تراشوں کا نشانہ بن گیا۔تھانہ مدینہ ٹاؤن کے علاقے جڑانوالہ روڈ پر شاہنواز نامی شہری رکشے میں سفر کر رہا تھا کہ اس دوران نامعلوم جیب تراشوں نے اس کی جیب سے نقدی اور موبائل فون چوری کرلئے ۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ۔

رکشے میں سفر کرنے والا شہری جی تراشوں کا نشانہ بن گیا۔تھانہ مدینہ ٹاؤن کے علاقے جڑانوالہ روڈ پر شاہنواز نامی شہری رکشے میں سفر کر رہا تھا کہ اس دوران نامعلوم جیب تراشوں نے اس کی جیب سے نقدی اور موبائل فون چوری کرلئے ۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ۔

