صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مسائل کے حل کیلئے ہر ڈویژن کو صوبہ بنانے کی پالیسی بنانا ہو گی:رانا زاہد توصیف

  • فیصل آباد
مسائل کے حل کیلئے ہر ڈویژن کو صوبہ بنانے کی پالیسی بنانا ہو گی:رانا زاہد توصیف

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)سابق وفاقی پارلیمانی سیکرٹری رانا زاہد توصیف نے کہا ہے کہ نچلی سطح پر عوام کی گھمبیر مسائل کے حل کے لیے ہر ڈویژن کو صوبہ بنانے اور مکمل اختیارات سونپنے کے لیے کسی تاخیر کے بغیر پالیسی وضع کرنا ہوگی۔

اگر ہر ڈویژن کی سطح پر با اختیار حکومت سازی ہوتی ہے تو اس سے سالانہ اربوں روپے کی بچت ہوگی۔ اور تمام ڈویژن میں وفاقی سٹیٹ کے قیام سے صوبائیت کا تصور ختم ہوگا۔ اور ڈویژن کے فنڈز بلا امتیاز وہاں کی عوام پر خرچ ہوں گے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

پیپلزپارٹی عوامی حقوق کی مضبوط آواز،مخدوم احمد محمود

معذور افراد میں معاون آلات کی تقسیم

ڈینگی کے امراض میں اضافہ

فوڈ اتھارٹی سرگرم، 100کلو غیر معیاری مصالحہ جات برآمد

میپکونادہندگان کے کنکشن منقطع

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم اور اسلام کا اصل چہرہ
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
نماز کے اوقات اور وحدتِ امت
خورشید ندیم
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ضمنی انتخابات کا ایک تشویشناک پہلو
ڈاکٹر رشید احمد خاں
عمران یعقوب خان
جنگ یا کوئلوں کی دلالی؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
آئی ایم ایف سے ایک درخواست
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ کی بابت اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد …(1)
مفتی منیب الرحمٰن