مسائل کے حل کیلئے ہر ڈویژن کو صوبہ بنانے کی پالیسی بنانا ہو گی:رانا زاہد توصیف
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)سابق وفاقی پارلیمانی سیکرٹری رانا زاہد توصیف نے کہا ہے کہ نچلی سطح پر عوام کی گھمبیر مسائل کے حل کے لیے ہر ڈویژن کو صوبہ بنانے اور مکمل اختیارات سونپنے کے لیے کسی تاخیر کے بغیر پالیسی وضع کرنا ہوگی۔
اگر ہر ڈویژن کی سطح پر با اختیار حکومت سازی ہوتی ہے تو اس سے سالانہ اربوں روپے کی بچت ہوگی۔ اور تمام ڈویژن میں وفاقی سٹیٹ کے قیام سے صوبائیت کا تصور ختم ہوگا۔ اور ڈویژن کے فنڈز بلا امتیاز وہاں کی عوام پر خرچ ہوں گے ۔