وحدتِ امت سے تمام مسائل کا حل ممکن ہے :آصف قادری
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)پاکستان سنی تحریک کے ڈویژنل صدر اور ممبر ضلعی امن کمیٹی پروفیسر پیر میاں محمد آصف رضا قادری نے کہا کہ علمائے کرام وحدتِ امت کا عظیم فریضہ سرانجام دینے میں مصروف عمل ہیں۔
دینِ اسلام کے مقدس رشتے کی بنیاد پر مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ اسلام دینِ فطرت اور کامل ضابطۂ حیات ہے ، اس لیے وحدتِ امت کے لیے پیار، محبت اور رواداری کے رویوں کو فروغ دینا ناگزیر ہے ۔وہ جامع موتی مسجد شریف پورہ میں منعقدہ \"وحدتِ امت سیمینار\" سے خطاب کر رہے تھے ۔ انہوں نے کہا کہ وحدتِ امت ہی تمام درپیش مسائل کا واحد حل ہے ۔ قومی اور مذہبی یکجہتی کے فروغ کے لیے عملی کردار اختیار کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے ۔ دینِ اسلام اہلِ ایمان کو تکریمِ انسانیت کا عظیم درس دیتا ہے ۔آصف قادری نے کہا کہ حکومت عوام کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے انصاف کے تقاضے پورے کرے ،تقریب کے اختتام پر ملکی ترقی و سلامتی، استحکام اور وطن عزیز میں اسلامی نظام کے عملی نفاذ کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔