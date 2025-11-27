صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وحدتِ امت سے تمام مسائل کا حل ممکن ہے :آصف قادری

  • فیصل آباد
وحدتِ امت سے تمام مسائل کا حل ممکن ہے :آصف قادری

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)پاکستان سنی تحریک کے ڈویژنل صدر اور ممبر ضلعی امن کمیٹی پروفیسر پیر میاں محمد آصف رضا قادری نے کہا کہ علمائے کرام وحدتِ امت کا عظیم فریضہ سرانجام دینے میں مصروف عمل ہیں۔

دینِ اسلام کے مقدس رشتے کی بنیاد پر مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ اسلام دینِ فطرت اور کامل ضابطۂ حیات ہے ، اس لیے وحدتِ امت کے لیے پیار، محبت اور رواداری کے رویوں کو فروغ دینا ناگزیر ہے ۔وہ جامع موتی مسجد شریف پورہ میں منعقدہ \"وحدتِ امت سیمینار\" سے خطاب کر رہے تھے ۔ انہوں نے کہا کہ وحدتِ امت ہی تمام درپیش مسائل کا واحد حل ہے ۔ قومی اور مذہبی یکجہتی کے فروغ کے لیے عملی کردار اختیار کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے ۔ دینِ اسلام اہلِ ایمان کو تکریمِ انسانیت کا عظیم درس دیتا ہے ۔آصف قادری نے کہا کہ حکومت عوام کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے انصاف کے تقاضے پورے کرے ،تقریب کے اختتام پر ملکی ترقی و سلامتی، استحکام اور وطن عزیز میں اسلامی نظام کے عملی نفاذ کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

پیپلزپارٹی عوامی حقوق کی مضبوط آواز،مخدوم احمد محمود

معذور افراد میں معاون آلات کی تقسیم

ڈینگی کے امراض میں اضافہ

فوڈ اتھارٹی سرگرم، 100کلو غیر معیاری مصالحہ جات برآمد

میپکونادہندگان کے کنکشن منقطع

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم اور اسلام کا اصل چہرہ
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
نماز کے اوقات اور وحدتِ امت
خورشید ندیم
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ضمنی انتخابات کا ایک تشویشناک پہلو
ڈاکٹر رشید احمد خاں
عمران یعقوب خان
جنگ یا کوئلوں کی دلالی؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
آئی ایم ایف سے ایک درخواست
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ کی بابت اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد …(1)
مفتی منیب الرحمٰن