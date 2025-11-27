صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کال سنتے ہوئے جانے والے شہری سے موبائل فون چھین لیا

  • فیصل آباد
کال سنتے ہوئے جانے والے شہری سے موبائل فون چھین لیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)کال سنتے ہوئے جانے والے شہری سے موبائل فون جھپٹ لیا گیا۔تھانہ سول لائن کے علاقے سرگودھا روڈ پر جہانزیب نامی شہری موبائل فون پر کال سنتے ہوئے جا رہا تھا کہ اس دوران نامعلوم ملز موں نے جھپٹا مار کر اس سے موبائل فون چھین لیا اور موقع سے فرار ہوگئے ۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے ۔

کال سنتے ہوئے جانے والے شہری سے موبائل فون جھپٹ لیا گیا۔تھانہ سول لائن کے علاقے سرگودھا روڈ پر جہانزیب نامی شہری موبائل فون پر کال سنتے ہوئے جا رہا تھا کہ اس دوران نامعلوم ملز موں نے جھپٹا مار کر اس سے موبائل فون چھین لیا اور موقع سے فرار ہوگئے ۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ٹرانسپورٹ شعبہ کو جدید خطوط پر استوار کرنے کیلئے کوشاں، علیم خان

کیش لیس اکانومی ، اسلام آباد کو ماڈل شہر بنایا جارہا ، چیف کمشنر

صحت کے شعبے میں بہتری اولین ترجیح، وزیر صحت

لِلہ جہلم روڈ منصوبہ ، تعمیراتی معیار پر سمجھوتہ نہیں ہوگا، کمشنر

ویمن انٹرپرینیئور شپ کانفرنس ،خواتین کی کاروباری شمولیت پر زور

ہراسانی کے ثابت شدہ مجرموں کی مرکزی فہرست بنانیکی تجویز

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم اور اسلام کا اصل چہرہ
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
نماز کے اوقات اور وحدتِ امت
خورشید ندیم
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ضمنی انتخابات کا ایک تشویشناک پہلو
ڈاکٹر رشید احمد خاں
عمران یعقوب خان
جنگ یا کوئلوں کی دلالی؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
آئی ایم ایف سے ایک درخواست
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ کی بابت اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد …(1)
مفتی منیب الرحمٰن