کال سنتے ہوئے جانے والے شہری سے موبائل فون چھین لیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)کال سنتے ہوئے جانے والے شہری سے موبائل فون جھپٹ لیا گیا۔تھانہ سول لائن کے علاقے سرگودھا روڈ پر جہانزیب نامی شہری موبائل فون پر کال سنتے ہوئے جا رہا تھا کہ اس دوران نامعلوم ملز موں نے جھپٹا مار کر اس سے موبائل فون چھین لیا اور موقع سے فرار ہوگئے ۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے ۔
