تنخواہوں، پنشن اور واجبات کی ادائیگی کیلئے ڈیجیٹل سسٹم کا آغاز
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر) حکومتِ پنجاب کی ہدایات پر ایف ڈی اے کے ملازمین کی تنخواہوں، پنشن اور دیگر واجبات کی ادائیگی کے لیے ڈیجیٹل سسٹم کا آغاز کر دیا گیا ہے ، جس کا مقصد چیک لیس اور کیش لیس ادائیگیاں یقینی بنانا ہے تاکہ وقت کی بچت کے ساتھ مالی معاملات میں زیادہ شفافیت اور نظم و ضبط برقرار رہے ۔
یہ بات ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے محمد آصف چودھر ی نے ایک اجلاس میں مالیاتی نظم و نسق اور ادائیگیوں کے ڈیجیٹل نظام کا جائزہ لیتے ہوئے کہی۔اجلاس میں ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل قیصر عباس رند، ڈائریکٹر آئی ٹی یاسر اعجاز چٹھہ، ڈپٹی ڈائریکٹر فنانس فیصل طارق بٹ، حمیرا اشرف سمیت دیگر افسر شریک تھے ۔ ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے نے بتایا کہ شعبہ فنانس میں شفاف مالیاتی نظم و نسق کیلئے جدید اصلاحات متعارف کرائی گئی ہیں، جن کے تحت تمام ادائیگیاں اب ڈیجیٹل سسٹم کے ذریعے ہوں گی اور نہ ہی بینک چیک فراہم کیے جائیں گے اور نہ نقد رقوم ادا کی جائیں گی۔انہوں نے بتایا کہ محکمہ فنانس پنجاب کی ہدایات کے مطابق ڈیجیٹل سسٹم میں اسٹیٹ بینک کے ‘‘راست’’ پلیٹ فارم کے تحت گورنمنٹ ٹو پرسن ادائیگیوں کا طریقہ کار اپنایا گیا ہے ، جس کے ذریعے تنخواہیں، پنشن، دیگر واجبات اور ٹھیکیداروں کی ادائیگیاں کی جائیں گی۔