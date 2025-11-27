پولیس نے 8مبینہ پیشہ ور بھکاریوں کو حوالات کی سیر کروا دی
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)پولیس نے 8مبینہ پیشہ ور بھکاریوں کو حوالات کی سیر کروا دی۔فیصل آباد پولیس نے شہر کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کرتے ہوئے آٹھ مبینہ پیشہ ور بھکاریوں کو گرفتار کر لیا۔ جو خود کو معذور ظاہر کرتے ہوئے شہریوں سے پیسے بٹورنے میں مصروف تھے ۔ جن کیخلاف واقعات کے مقدمات درج کرکے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے ۔
پولیس نے 8مبینہ پیشہ ور بھکاریوں کو حوالات کی سیر کروا دی۔فیصل آباد پولیس نے شہر کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کرتے ہوئے آٹھ مبینہ پیشہ ور بھکاریوں کو گرفتار کر لیا۔ جو خود کو معذور ظاہر کرتے ہوئے شہریوں سے پیسے بٹورنے میں مصروف تھے ۔ جن کیخلاف واقعات کے مقدمات درج کرکے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے ۔