انسداد ڈینگی اجلاس ،روٹین سے بڑھ کی کارروائیوں کاحکم
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل فضل عباس کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی برائے انسداد ڈینگی کا اجلاس منعقد ہوا جس میں اسسٹنٹ کمشنرز،محکمہ صحت سمیت دیگر متعلقہ محکموں کے افسروں نے شرکت کی۔اجلاس میں ڈینگی کی روک تھام کے لئے موثر اور روٹین سے ہٹ کر کارروائیاں کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔
فضل عباس نے ہدایت کی کہ عوام میں ڈینگی سے بچاؤ کے حوالے سے زیادہ سے زیادہ آگاہی پیدا کی جائے اور خاص طور پر سکولوں اور کالجز کے طلبا و اساتذہ میں بیداری کی سرگرمیوں کو مزید تیز کیا جائے تاکہ احتیاطی تدابیر گھر گھر تک پہنچ سکیں۔اجلاس کے اختتام پر خسرہ و روبیلا مہم کے حوالے سے بریفنگ دی گئی جس کے مطابق مہم کے ساتویں روز تک ویکسی نیشن ٹیموں نے 6 لاکھ59 ہزار سے زائد بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگائے جو مہم کی کامیابی اور ضلعی انتظامیہ کی مؤثر منصوبہ بندی کا ثبوت ہے ۔