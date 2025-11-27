صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انسداد ڈینگی اجلاس ،روٹین سے بڑھ کی کارروائیوں کاحکم

  • فیصل آباد
انسداد ڈینگی اجلاس ،روٹین سے بڑھ کی کارروائیوں کاحکم

فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل فضل عباس کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی برائے انسداد ڈینگی کا اجلاس منعقد ہوا جس میں اسسٹنٹ کمشنرز،محکمہ صحت سمیت دیگر متعلقہ محکموں کے افسروں نے شرکت کی۔اجلاس میں ڈینگی کی روک تھام کے لئے موثر اور روٹین سے ہٹ کر کارروائیاں کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔

فضل عباس نے ہدایت کی کہ عوام میں ڈینگی سے بچاؤ کے حوالے سے زیادہ سے زیادہ آگاہی پیدا کی جائے اور خاص طور پر سکولوں اور کالجز کے طلبا و اساتذہ میں بیداری کی سرگرمیوں کو مزید تیز کیا جائے تاکہ احتیاطی تدابیر گھر گھر تک پہنچ سکیں۔اجلاس کے اختتام پر خسرہ و روبیلا مہم کے حوالے سے بریفنگ دی گئی جس کے مطابق مہم کے ساتویں روز تک ویکسی نیشن ٹیموں نے 6 لاکھ59 ہزار سے زائد بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگائے جو مہم کی کامیابی اور ضلعی انتظامیہ کی مؤثر منصوبہ بندی کا ثبوت ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سرکاری اراضی قابضین سے فوری واگزار کرانے کا حکم

ہسپتال میں خصوصی وار ڈزبنے نہ کاؤنٹر،سموگ سے متاثرہ افراد کی تعداد میں اضافہ

’’مولانا ظفر علی کی صحافت سے تحریک آزادی کو نئی ندگی ملی ‘‘

سیالکوٹ میوزیم کا افتتاح 25 دسمبر کو کیا جائے گا

ملکوال:دکانداروں کو تھڑے مسمار کرنے کیلئے 7 دن کی مہلت

حافظ نعیم الرحمن سے رہنما جماعت اسلامی اٹلی خالد محمود خان کی ملاقات

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم اور اسلام کا اصل چہرہ
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
نماز کے اوقات اور وحدتِ امت
خورشید ندیم
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ضمنی انتخابات کا ایک تشویشناک پہلو
ڈاکٹر رشید احمد خاں
عمران یعقوب خان
جنگ یا کوئلوں کی دلالی؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
آئی ایم ایف سے ایک درخواست
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ کی بابت اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد …(1)
مفتی منیب الرحمٰن