ٹرک کھڑا کرکے روڈ بلاک کر نیوالے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا

  • فیصل آباد
ٹرک کھڑا کرکے روڈ بلاک کر نیوالے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ٹرک کھڑا کرکے روڈ بلاک کرنے والے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا ہے ۔تھانہ جھمرہ کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ٹرک کھڑا کر کے روڈ بلاک کرنے والے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ جو ٹریفک کی روانی میں رکاوٹ کا سبب بن رہا تھا۔ جس کیخلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ۔

