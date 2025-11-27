صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جڑانوالہ:ڈی پی ایس سکول میں دوسرا سالانہ سپورٹس گالا شروع

  • فیصل آباد
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)کمشنر فیصل آباد کے وژن کے مطابق، پرنسپل ڈی پی ایس سکول جڑانوالہ پروفیسر ساجد محمود کہوٹ کی زیر نگرانی سکول کے کینال کیمپس میں دوسرا سالانہ ہفت روزہ سپورٹس گالا کا انعقاد کیا گیا۔

اس تقریب میں سٹی کیمپس نے بھی شمولیت کی اور سٹوڈنٹس کی کثیر تعداد نے حصہ لیا۔ایونٹ میں بچوں کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں اور سپورٹس کے مقابلے بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس، کرکٹ، فٹ بال، ہینڈ بال، رسہ کشی اور اتھلیٹکس میں جاری ہیں۔ گرلز اور بوائز کے لیے الگ الگ دنوں کا انتخاب کیا گیا ہے تاکہ تمام شرکاء کو مکمل سہولیات فراہم کی جا سکیں۔سٹوڈنٹس اور والدین نے سپورٹس گالا کے انتظامات اور سہولیات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ پرنسپل کی سرپرستی میں سپورٹس ڈیپارٹمنٹ اور تمام سٹاف کی محنت سے یہ ایونٹ کامیابی کے ساتھ جاری ہے ۔

 

