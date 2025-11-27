کمالیہ: ٹوٹا بازار میں تجاوزات کے خاتمے کیلئے وارننگ نوٹس
کمالیہ (نمائندہ خصوصی) اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ اقرا ناصر کی ہدایت پر پیرا فورس اور میونسپل کمیٹی کے اہلکاروں نے ٹوٹا بازار میں تجاوزات کے خلاف مجوزہ آپریشن سے قبل دکانداروں کو وارننگ نوٹس جاری کر دئیے ہیں۔
انتظامیہ کے مطابق بازار میں بڑھتی ہوئی رکاوٹیں شہریوں کی آزادانہ آمد و رفت میں مشکلات پیدا کر رہی تھیں، جن کے خاتمے کے لیے سخت اقدامات ناگزیر ہو چکے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر اقرا ناصر نے کہا کہ عوامی سہولت اور بازاروں کو کشادہ رکھنے کے لیے تجاوزات کا خاتمہ انتہائی ضروری ہے ۔انہوں نے واضح کیا کہ کسی بھی قسم کی غفلت یا رعایت نہیں برتی جائے گی اور تنبیہ کے باوجود اگر تجاوزات برقرار پائی گئیں تو متعلقہ دکانداروں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔اسسٹنٹ کمشنر نے شہریوں اور تاجروں سے اپیل کی کہ شہر کو صاف ستھرا اور آمد و رفت کے لیے آسان بنانے میں انتظامیہ کے ساتھ بھرپور تعاون کریں تاکہ کمالیہ کو بہتر اور منظم شہر بنایا جا سکے ۔