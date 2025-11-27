صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمالیہ: ٹوٹا بازار میں تجاوزات کے خاتمے کیلئے وارننگ نوٹس

  • فیصل آباد
کمالیہ: ٹوٹا بازار میں تجاوزات کے خاتمے کیلئے وارننگ نوٹس

کمالیہ (نمائندہ خصوصی) اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ اقرا ناصر کی ہدایت پر پیرا فورس اور میونسپل کمیٹی کے اہلکاروں نے ٹوٹا بازار میں تجاوزات کے خلاف مجوزہ آپریشن سے قبل دکانداروں کو وارننگ نوٹس جاری کر دئیے ہیں۔

انتظامیہ کے مطابق بازار میں بڑھتی ہوئی رکاوٹیں شہریوں کی آزادانہ آمد و رفت میں مشکلات پیدا کر رہی تھیں، جن کے خاتمے کے لیے سخت اقدامات ناگزیر ہو چکے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر اقرا ناصر نے کہا کہ عوامی سہولت اور بازاروں کو کشادہ رکھنے کے لیے تجاوزات کا خاتمہ انتہائی ضروری ہے ۔انہوں نے واضح کیا کہ کسی بھی قسم کی غفلت یا رعایت نہیں برتی جائے گی اور تنبیہ کے باوجود اگر تجاوزات برقرار پائی گئیں تو متعلقہ دکانداروں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔اسسٹنٹ کمشنر نے شہریوں اور تاجروں سے اپیل کی کہ شہر کو صاف ستھرا اور آمد و رفت کے لیے آسان بنانے میں انتظامیہ کے ساتھ بھرپور تعاون کریں تاکہ کمالیہ کو بہتر اور منظم شہر بنایا جا سکے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سرکاری اراضی قابضین سے فوری واگزار کرانے کا حکم

ہسپتال میں خصوصی وار ڈزبنے نہ کاؤنٹر،سموگ سے متاثرہ افراد کی تعداد میں اضافہ

’’مولانا ظفر علی کی صحافت سے تحریک آزادی کو نئی ندگی ملی ‘‘

سیالکوٹ میوزیم کا افتتاح 25 دسمبر کو کیا جائے گا

ملکوال:دکانداروں کو تھڑے مسمار کرنے کیلئے 7 دن کی مہلت

حافظ نعیم الرحمن سے رہنما جماعت اسلامی اٹلی خالد محمود خان کی ملاقات

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم اور اسلام کا اصل چہرہ
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
نماز کے اوقات اور وحدتِ امت
خورشید ندیم
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ضمنی انتخابات کا ایک تشویشناک پہلو
ڈاکٹر رشید احمد خاں
عمران یعقوب خان
جنگ یا کوئلوں کی دلالی؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
آئی ایم ایف سے ایک درخواست
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ کی بابت اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد …(1)
مفتی منیب الرحمٰن