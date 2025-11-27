صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شورکوٹ:کاشتکاروں کو متوازن کھاد استعمال کی ہدایت

شورکوٹ (نمائندہ دنیا)محکمہ زراعت شورکوٹ کی جانب سے بنڈہ سربانہ مرکز میں فارمر ڈے برائے گندم منعقد کیا گیا، جس میں ڈیرہ مہر احمد منیر ولد منیر حسین کے علاوہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت توسیع شورکوٹ مہر اعجاز صالح، زراعت آفیسر محمد سرور اور مہمان خصوصی سابقہ ایم پی اے مسلم لیگ ن چودھری خالد غنی نے شرکت کی۔

زراعت آفیسر مرکز شورکوٹ محمد سرور نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کاشتکار 30 نومبر تک اپنی گندم کی کاشت مکمل کریں کیونکہ اس تاریخ کے بعد کاشت کرنے سے پیداوار پر اثر پڑتا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ فی ایکڑ اچھی پیداوار کے لیے متوازن کھاد کا استعمال ضروری ہے ، پہلے پانی پر نائٹروجنی کھاد ڈالیں اور وتر آنے پر جڑی بوٹیوں کے کنٹرول کے لیے سپرے کریں۔اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت توسیع شورکوٹ مہر اعجاز صالح نے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اچھی پیداوار کے لیے پوٹاش کا استعمال اور بروقت جڑی بوٹیوں کا کنٹرول انتہائی اہم ہے ۔ انہوں نے مزید بتایا کہ محکمہ زراعت ہر وقت کاشتکاروں کی رہنمائی کے لیے تیار ہے اور کاشتکار متوازن کھاد اور بروقت پانی دے کر فصل کی پیداوار بڑھا سکتے ہیں۔ ساتھ ہی کاشتکاروں کو مشورہ دیا گیا کہ کسان کارڈ کے بقایہ جات جمع کروائیں تاکہ اگلی ادائیگی 24 گھنٹے کے اندر حاصل کی جا سکے ۔

 

