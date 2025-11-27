صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • فیصل آباد
جڑانوالہ:گراں فروشی کیخلاف کارروائی، دکانداروں پر جرمانے

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)اسسٹنٹ کمشنر رنگزیب گورائیہ کی خصوصی ہدایت پر عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے میونسپل کمیٹی نے گراں فروشوں کے خلاف کارروائی تیز کر دی۔ چیف آفیسر میونسپل کمیٹی محسن مظہر کی سربراہی میں مختلف علاقوں میں کریانہ سٹورز، بیکریاں، چکن شاپس اور نانبائیوں پر اچانک چھاپے مارے گئے ۔

چھاپوں کے دوران سرکاری نرخنامے کی خلاف ورزی اور من مانی قیمتوں پر اشیاء فروخت کرنے پر متعدد دکانداروں کو بھاری جرمانے عائد کیے گئے ۔ چیف آفیسر محسن مظہر نے واضح کیا کہ ناجائز منافع خور کسی رعایت کے مستحق نہیں۔انہوں نے مزید کہا کہ پھل اور سبزیاں روزمرہ کی بنیادی ضروریات ہیں، ان کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا، اور عوام کو لوٹنے والوں کے خلاف کارروائی جاری رہے گی۔

 

