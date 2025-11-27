چنیوٹ:مردہ مرغیوں کی ترسیل ناکام، شہری محفوظ
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی کے نتیجے میں چنیوٹ کے شہری مردہ مرغیاں کھانے سے بچ گئے ۔ فوڈ سیفٹی ٹیموں نے نواحی علاقہ چک 142 میں کارروائی کرتے ہوئے 400 کلو مردہ مرغیاں تلف کر دیں، رکشہ ضبط اور ڈرائیور گرفتار کر لیا۔
ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز ڈاکٹر محمد قاسم رضا نے بتایا کہ ملزم عمیر ولد شکیل کو جعلسازی اور غیر قانونی سرگرمیوں پر پولیس کے حوالے کیا گیا۔ طویل ریکی کے بعد مشکوک رکشہ کو روک کر چیک کیا گیا، جبکہ سینئر ویٹرنری اسپیشلسٹ نے موقع پر مرغیوں کا معائنہ کیا اور انسانی استعمال کے لیے مضر قرار دیا۔ رپورٹ کے مطابق، مرغیاں ترسیل سے قبل تقریباً 12 گھنٹے قبل ہی مردہ ہو چکی تھیں۔انہوں نے مزید بتایا کہ سپلائر کے پاس لازم ریکارڈ اور ضروری دستاویزات موجود نہیں تھیں، جس کے باعث فوری قانونی کارروائی عمل میں لائی گئی۔