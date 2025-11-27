صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وعدے پورے ،عوامی مسائل کو حل کرونگا :آزاد علی تبسم

  • فیصل آباد
وعدے پورے ،عوامی مسائل کو حل کرونگا :آزاد علی تبسم

چک جھمرہ (نامہ نگار )پی پی 98 کے ضمنی انتخاب میں پاکستان مسلم لیگ (ن) کے نامزد امیدوار آزاد علی تبسم بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگئے ۔ غیر سرکاری و غیر حتمی نتائج کے مطابق آزاد علی تبسم تقریباً 45 ہزار ووٹ لے کر میدان مار گئے ۔کامیابی کے بعد مختلف سیاسی، سماجی اور دیگر شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے انہیں مبارکباد پیش کی۔

 اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے نو منتخب ایم پی اے آزاد علی تبسم نے کہا کہ الیکشن میں عوام سے کیے گئے تمام وعدوں کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے گی اور حلقے کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔انہوں نے کہا کہ ان کی کامیابی میں مسلم لیگی رہنماؤں، پارٹی ورکرز اور مخلص دوستوں نے اہم کردار ادا کیا، جس پر وہ ان کے شکرگزار ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ قائد محترم میاں محمد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے پارٹی ٹکٹ دے کر مجھ پر اعتماد کیا۔ اب عوامی خدمت اور پارٹی پالیسی کے مطابق فلاحی منصوبوں میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

پیپلزپارٹی عوامی حقوق کی مضبوط آواز،مخدوم احمد محمود

معذور افراد میں معاون آلات کی تقسیم

ڈینگی کے امراض میں اضافہ

فوڈ اتھارٹی سرگرم، 100کلو غیر معیاری مصالحہ جات برآمد

میپکونادہندگان کے کنکشن منقطع

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم اور اسلام کا اصل چہرہ
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
نماز کے اوقات اور وحدتِ امت
خورشید ندیم
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ضمنی انتخابات کا ایک تشویشناک پہلو
ڈاکٹر رشید احمد خاں
عمران یعقوب خان
جنگ یا کوئلوں کی دلالی؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
آئی ایم ایف سے ایک درخواست
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ کی بابت اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد …(1)
مفتی منیب الرحمٰن