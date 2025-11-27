وعدے پورے ،عوامی مسائل کو حل کرونگا :آزاد علی تبسم
چک جھمرہ (نامہ نگار )پی پی 98 کے ضمنی انتخاب میں پاکستان مسلم لیگ (ن) کے نامزد امیدوار آزاد علی تبسم بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگئے ۔ غیر سرکاری و غیر حتمی نتائج کے مطابق آزاد علی تبسم تقریباً 45 ہزار ووٹ لے کر میدان مار گئے ۔کامیابی کے بعد مختلف سیاسی، سماجی اور دیگر شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے انہیں مبارکباد پیش کی۔
اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے نو منتخب ایم پی اے آزاد علی تبسم نے کہا کہ الیکشن میں عوام سے کیے گئے تمام وعدوں کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے گی اور حلقے کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔انہوں نے کہا کہ ان کی کامیابی میں مسلم لیگی رہنماؤں، پارٹی ورکرز اور مخلص دوستوں نے اہم کردار ادا کیا، جس پر وہ ان کے شکرگزار ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ قائد محترم میاں محمد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے پارٹی ٹکٹ دے کر مجھ پر اعتماد کیا۔ اب عوامی خدمت اور پارٹی پالیسی کے مطابق فلاحی منصوبوں میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔