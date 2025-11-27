صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جڑانوالہ: آ زاد امیدوار مرزا ارشد کا دھاندلی کا الزام

  • فیصل آباد
جڑانوالہ: آ زاد امیدوار مرزا ارشد کا دھاندلی کا الزام

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)حلقہ این اے 96 کے ضمنی الیکشن میں آزاد امیدوار مرزا ارشد بیگ نے اپنی رہائش گاہ پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مبینہ طور پر دھاندلی اور پولنگ میں بے ضابطگیوں کا انکشاف کیا۔مرزا ارشد بیگ نے کہا کہ ضمنی الیکشن صرف نام کا تھا ۔

 الیکشن کے دن پولیس کے ذریعے ان کے سپورٹرز کو دھمکایا گیا اور ایجنٹس کو پولنگ سٹیشنز سے زبردستی باہر نکالا گیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ کچھ پولیس اہلکار مبینہ طور پر بیلٹ باکس بھی اپنے ساتھ لے گئے ۔انہوں نے مزید کہا کہ ریٹرننگ آفیسر نے اپنے دفتر کو بند رکھا اور امیدواروں کو دفتر کے اندر جانے کی اجازت نہیں دی۔ مرزا ارشد بیگ نے بتایا کہ فارم 45 کے مطابق وہ جیتے ہوئے تھے ، لیکن مبینہ طور پر سیاسی مخالف کو 350 ووٹوں سے جتوایا گیا اور ٹرن آؤٹ کو رات کے اندھیرے میں 11 فیصد سے بڑھا کر 28 فیصد تک ظاہر کیا گیا۔مرزا ارشد بیگ نے الزام لگایا کہ پی ٹی آئی کے سابق امیدوار نے ن لیگ کے ساتھ مل کر اپنا نام ای سی ایل سے نکالنے کی کوشش کی اور پی ٹی آئی کے کارکنوں نے ن لیگ کو ووٹ دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر سلیکشن ہوتی تو گزارہ ہو جاتا، لیکن یہاں مبینہ طور پر بیلٹ باکس اٹھا کر دھاندلی کی گئی۔ سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال کیا گیا جو الیکشن کمیشن رولز کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سرکاری اراضی قابضین سے فوری واگزار کرانے کا حکم

ہسپتال میں خصوصی وار ڈزبنے نہ کاؤنٹر،سموگ سے متاثرہ افراد کی تعداد میں اضافہ

’’مولانا ظفر علی کی صحافت سے تحریک آزادی کو نئی ندگی ملی ‘‘

سیالکوٹ میوزیم کا افتتاح 25 دسمبر کو کیا جائے گا

ملکوال:دکانداروں کو تھڑے مسمار کرنے کیلئے 7 دن کی مہلت

حافظ نعیم الرحمن سے رہنما جماعت اسلامی اٹلی خالد محمود خان کی ملاقات

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم اور اسلام کا اصل چہرہ
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
نماز کے اوقات اور وحدتِ امت
خورشید ندیم
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ضمنی انتخابات کا ایک تشویشناک پہلو
ڈاکٹر رشید احمد خاں
عمران یعقوب خان
جنگ یا کوئلوں کی دلالی؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
آئی ایم ایف سے ایک درخواست
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ کی بابت اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد …(1)
مفتی منیب الرحمٰن