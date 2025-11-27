جڑانوالہ: آ زاد امیدوار مرزا ارشد کا دھاندلی کا الزام
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)حلقہ این اے 96 کے ضمنی الیکشن میں آزاد امیدوار مرزا ارشد بیگ نے اپنی رہائش گاہ پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مبینہ طور پر دھاندلی اور پولنگ میں بے ضابطگیوں کا انکشاف کیا۔مرزا ارشد بیگ نے کہا کہ ضمنی الیکشن صرف نام کا تھا ۔
الیکشن کے دن پولیس کے ذریعے ان کے سپورٹرز کو دھمکایا گیا اور ایجنٹس کو پولنگ سٹیشنز سے زبردستی باہر نکالا گیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ کچھ پولیس اہلکار مبینہ طور پر بیلٹ باکس بھی اپنے ساتھ لے گئے ۔انہوں نے مزید کہا کہ ریٹرننگ آفیسر نے اپنے دفتر کو بند رکھا اور امیدواروں کو دفتر کے اندر جانے کی اجازت نہیں دی۔ مرزا ارشد بیگ نے بتایا کہ فارم 45 کے مطابق وہ جیتے ہوئے تھے ، لیکن مبینہ طور پر سیاسی مخالف کو 350 ووٹوں سے جتوایا گیا اور ٹرن آؤٹ کو رات کے اندھیرے میں 11 فیصد سے بڑھا کر 28 فیصد تک ظاہر کیا گیا۔مرزا ارشد بیگ نے الزام لگایا کہ پی ٹی آئی کے سابق امیدوار نے ن لیگ کے ساتھ مل کر اپنا نام ای سی ایل سے نکالنے کی کوشش کی اور پی ٹی آئی کے کارکنوں نے ن لیگ کو ووٹ دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر سلیکشن ہوتی تو گزارہ ہو جاتا، لیکن یہاں مبینہ طور پر بیلٹ باکس اٹھا کر دھاندلی کی گئی۔ سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال کیا گیا جو الیکشن کمیشن رولز کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے ۔