ٹو بہ :ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر پرائس کنٹرول اقدامات میں تیزی

  • فیصل آباد
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹر کٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلہ کی زیر صدارت پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں مارکیٹوں میں انسپیکشنز کی تعداد بڑھانے اور نگرانی کو مزید سخت کرنے کی ہدایات جاری کی گئیں

۔ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ پیرا فورس کو مختلف مارکیٹوں میں تعینات کر دیا گیا ہے تاکہ چیکنگ کو مزید مؤثر بنایا جا سکے اور نوٹیفائیڈ ریٹ لسٹ پر مکمل عمل درآمد ہر صورت یقینی بنایا جائے ۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ گزشتہ ہفتے کے دوران 2,435 انسپکشنز کی گئیں، جن میں گرانفروشی اور ریٹ لسٹ کی خلاف ورزی پر مجموعی طور پر 1 لاکھ 27 ہزار روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔عمر عباس میلہ نے کہا کہ گرانفروشی کی صورت میں فوری اور سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی اور شہری انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں تاکہ حکومتی نرخوں کے مطابق اشیائے ضروریہ کی فراہمی ہر صورت یقینی بنائی جا سکے ۔

