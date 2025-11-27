ڈپٹی کمشنر کا شہر کا دورہ ، صفائی کی صورتحال کا جائزہ لیا
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)وزیراعلی پنجاب مریم نواز شریف کے ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت صفائی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لئے ڈپٹی کمشنر کیپٹن(ر)ندیم ناصر نے صبح کے وقت شہر کا دورہ کیا۔وہ طارق روڈ محمد پورہ ودیگر علاقوں میں گئے اوراہل علاقہ سے ستھراپنجاب کی ٹیموں کی ورکنگ اور ڈور ٹو ڈور ویسٹ کولیکشن سے متعلق دریافت جبکہ ویسٹ ورکرز کی ڈیوٹی پر موجودگی کا جائزہ لیا۔
انہوں نے ہدایت کی کہ صبح معمولات زندگی شروع ہونے سے قبل گلی محلوں سے صفائی اور ڈسٹ بین خالی ہونے چاہیں۔شاہرات اور اندرونی روڈز پر پانی کا مسلسل چھڑکاؤ یقینی بنایا جائے ۔انہوں نے کہا کہ شہریوں کی توقعات سے بڑھ کر سروسز کی فراہمی یقینی بنائیں۔کام چوروں کی ضلع میں کوئی گنجائش نہیں انہوں نے عندیہ دیا کہ صفائی کا معیار برقرار نہ رکھنے والے ٹھیکیداروں کا کنٹریکٹر کینسل کردیں گے ۔