محکمہ زراعت کی کارروائی، جعلی کھاد کی 31 بوریاں برآمد

  • فیصل آباد
فیصل آباد ،سمندری (خصوصی رپورٹر، نمائندہ دنیا )ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ زراعت توسیع حافظ عدیل احمد کی زیرِ قیادت کارروائی کے دوران سمندری کے علاقہ جناح مارکیٹ میں جعلی اور غیر معیاری کھاد کی 31 بوریاں برآمد کر کے ضبط کر لی گئیں۔ ذرائع سے موصولہ اطلاعات پر کی گئی اس کارروائی میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت (توسیع) سمندری امجد علی بھی موجود تھے ۔

کاشتکاروں کو معیاری کھاد کی فراہمی محکمہ کی اولین ترجیح ہے ۔ انہوں نے جعلی اور غیر معیاری کھاد تیار اور فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کرتے کہا  کاشتکار کھاد خریدتے وقت احتیاط کریں اور صرف مستند ڈیلرز سے ہی خریداری کریں۔انہوں نے کہا کہ اس نوعیت کی کارروائیاں جاری رہیں گی تاکہ کاشتکاروں کو مالی نقصان سے بچایا جا سکے اور زرعی شعبے کو استحکام فراہم کیا جا سکے ۔محکمہ نے کھاد کا مرکز موقع پر سیل کر کے حاصل شدہ نمونے تجزیہ گاہ بھجوا دیئے ، جبکہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے مزید قانونی کارروائی جاری ہے ۔ حافظ عدیل احمد نے کہا۔۔۔  کاشتکاروں کو معیاری کھاد کی فراہمی محکمہ کی اولین ترجیح ہے ۔ انہوں نے جعلی اور غیر معیاری کھاد تیار اور فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کرتے کہا  کاشتکار کھاد خریدتے وقت احتیاط کریں اور صرف مستند ڈیلرز سے ہی خریداری کریں۔انہوں نے کہا کہ اس نوعیت کی کارروائیاں جاری رہیں گی تاکہ کاشتکاروں کو مالی نقصان سے بچایا جا سکے اور زرعی شعبے کو استحکام فراہم کیا جا سکے ۔

 

