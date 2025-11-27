سیکرٹری ہاؤسنگ کا ایسٹرن ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کا دورہ
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر) صوبائی سیکرٹری برائے ہاؤسنگ، اربن ڈویلپمنٹ اینڈ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ نورالامین مینگل نے رات گئے ایسٹرن ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ پراجیکٹ کی سائٹ کا اچانک دورہ کیا اور تعمیراتی کام کا تفصیلی معائنہ کیا۔
اس موقع پر مینجنگ ڈائریکٹر واسا سہیل قادر چیمہ، ڈپٹی منیجنگ ڈائریکٹر انجینئرنگ ثاقب رضا، پراجیکٹ ڈائریکٹر کامران رضا کاہلوں سمیت دیگر افسر بھی موجود تھے ۔ایم ڈی واسا نے صوبائی سیکرٹری کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ پراجیکٹ کا ڈیزائن مکمل ہو چکا ہے ، کنٹریکٹر مکمل طور پر متحرک ہے اور تعمیراتی کام جاری ہے ۔ صوبائی سیکرٹری ہاؤسنگ نورالامین مینگل نے کہا کہ ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ اپنی نوعیت کا منفرد اور واحد منصوبہ ہے جو سیوریج کے پانی کو قابلِ استعمال بنا کر کاشتکاری کے لئے مہیا کرے گا۔
انہوں نے بتایا کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے اس پراجیکٹ کو ترجیحی بنیادوں پر مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے ۔انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ تعمیراتی میٹریل کے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہ کیا جائے تاکہ فنڈز کے استعمال میں شفافیت برقرار رہے ۔ ایم ڈی واسا نے مزید بتایا کہ ڈنمارک کے تعاون سے جاری ایسٹرن ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پراجیکٹ پنجاب بھر کا واحد منصوبہ ہے جس کے تحت روزانہ 33 ملین گیلن سیوریج ٹریٹ کر کے فصلوں کے لیے قابلِ استعمال بنایا جائے گا۔پراجیکٹ کی تکمیل سے کاشتکاروں کو پانی کی وافر دستیابی کے ساتھ شہریوں کو ماحولیاتی اور فضائی آلودگی سے نجات ملے گی۔