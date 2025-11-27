صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمشنرراجہ جہانگیر پیچ ورک کے کام کا معائنہ کرنے پہنچ گئے

  • فیصل آباد
کمشنرراجہ جہانگیر پیچ ورک کے کام کا معائنہ کرنے پہنچ گئے

فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور پیچ ورک کے کام کا معائنہ کرنے مختلف شاہرات پر پہنچ گئے ۔انہوں نے سمندری روڈکے مختلف حصوں پر مکمل ہونے والے کام کا جائزہ لیا اور باقی ماندہ پیچ ورکنگ کو تیزی سے مکمل کرنے کی تاکید کی۔انہوں نے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق معیاری سڑکیں،سفر آسان پروگرام انتہائی اہمیت کا حامل ہے ۔

انہوں نے جیل روڈ،بلال روڈ،نشاط آباد سمیت مختلف شاہرات پر پیچ ورک کے کام کی تکمیل کے حوالے سے آگاہی بھی لی۔بعدازاں جامعہ چشتیہ چوک کا بھی دورہ کیا اورسڑک پر گڑھوں کو معیاری طریقے سے پر کرنے اور روڈ کے دونوں اطراف کارپٹ کرنے کی ہدایت کی۔انہوں نے کہا کہ شہریوں کو میونسپل سروسز کی فراہمی میں رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی۔ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن عامر رضا،سی او کارپوریشن ملک مرتضیٰ اور دیگر افسر بھی ہمراہ تھے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ٹرانسپورٹ شعبہ کو جدید خطوط پر استوار کرنے کیلئے کوشاں، علیم خان

کیش لیس اکانومی ، اسلام آباد کو ماڈل شہر بنایا جارہا ، چیف کمشنر

صحت کے شعبے میں بہتری اولین ترجیح، وزیر صحت

لِلہ جہلم روڈ منصوبہ ، تعمیراتی معیار پر سمجھوتہ نہیں ہوگا، کمشنر

ویمن انٹرپرینیئور شپ کانفرنس ،خواتین کی کاروباری شمولیت پر زور

ہراسانی کے ثابت شدہ مجرموں کی مرکزی فہرست بنانیکی تجویز

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم اور اسلام کا اصل چہرہ
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
نماز کے اوقات اور وحدتِ امت
خورشید ندیم
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ضمنی انتخابات کا ایک تشویشناک پہلو
ڈاکٹر رشید احمد خاں
عمران یعقوب خان
جنگ یا کوئلوں کی دلالی؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
آئی ایم ایف سے ایک درخواست
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ کی بابت اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد …(1)
مفتی منیب الرحمٰن