کمشنرراجہ جہانگیر پیچ ورک کے کام کا معائنہ کرنے پہنچ گئے
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور پیچ ورک کے کام کا معائنہ کرنے مختلف شاہرات پر پہنچ گئے ۔انہوں نے سمندری روڈکے مختلف حصوں پر مکمل ہونے والے کام کا جائزہ لیا اور باقی ماندہ پیچ ورکنگ کو تیزی سے مکمل کرنے کی تاکید کی۔انہوں نے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق معیاری سڑکیں،سفر آسان پروگرام انتہائی اہمیت کا حامل ہے ۔
انہوں نے جیل روڈ،بلال روڈ،نشاط آباد سمیت مختلف شاہرات پر پیچ ورک کے کام کی تکمیل کے حوالے سے آگاہی بھی لی۔بعدازاں جامعہ چشتیہ چوک کا بھی دورہ کیا اورسڑک پر گڑھوں کو معیاری طریقے سے پر کرنے اور روڈ کے دونوں اطراف کارپٹ کرنے کی ہدایت کی۔انہوں نے کہا کہ شہریوں کو میونسپل سروسز کی فراہمی میں رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی۔ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن عامر رضا،سی او کارپوریشن ملک مرتضیٰ اور دیگر افسر بھی ہمراہ تھے ۔