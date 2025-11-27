جڑانوالہ تاندلیانوالہ میں جانوروں کا غیر قانونی شکار
جال اور ٹیپ کیساتھ بٹیر کا غیر قانونی شکار عروج پر ہے ، وائلڈ لائف کو نئے اختیارات اور وسائل دینے کے باوجود کار کر دگی صفر،جنگلی خرگوش کی نسل بھی ختم ہو نے لگی
فیصل آباد(ذوالقرنین طاہر)محکمہ تحفظ جنگلی حیات کی غفلت کے باعث غیر قانونی شکار کا سلسلہ نہ رک سکا حالیہ دنوں میں جال اور ٹیپ کے ساتھ بٹیر کا غیر قانونی شکار عروج پر ہے وائلڈ لائف کو نئے اختیارات اور وسائل دینے کے باوجود فیصل آباد میں محکمانہ کارکردگی بہتر نہ ہوئی ۔سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی غیر قانونی شکاریوں نے بھی کمر کس لی ہے تیتر اور بٹیر سمیت مختلف نسلوں کے پرندوں کے ساتھ ساتھ جنگلی خرگوش بھی شکاریوں کے نشانے پر ہیں جڑانوالہ سے ملحقہ دیہات غیر قانونی شکاریوں کے لیے پسندیدہ اور محفوظ ترین مقامات بن چکے ہیں جڑانوالہ اور تاندلیانوالہ سے ملحقہ دیہات میں جنگلی خرگوش بٹیر اور دیگر جنگلی پرندوں کا بے دریغ شکار کیا جاتا ہے سرد موسم میں جنگلی کبوتر فاختہ اور واٹر فالز کا بھی غیر قانونی شکار کیا جاتا ہے لیکن جنگلی بٹیر شکاریوں کی پہلی ترجیح ہیں جنگلی بٹیر کا کاروبار بھی شروع ہوجاتا ہے حالیہ دنوں میں فی بٹیر 250 روپے تک فروخت ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔
ذرائع کے مطابق شکاری ستیانہ اور تاندلیانوالہ کے درمیانی علاقے میں غیر قانونی شکار کرتے ہیں بٹیر پکڑنے کے لیے ایک ٹیپ پر بٹیروں کی آواز چلائی جاتی ہے اور اس کو ایک جال کے پاس رکھ دیا جاتا ہے جنگلی بٹیر آواز سن کر دور دور سے آواز کی جانب بڑھتے ہیں اور جال میں پھنستے جاتے ہیں رات بھر پھنسنے والے بٹیروں کوصبح جال سے نکال لیا جاتا ہے اسی طرح جڑانوالہ سے ملحقہ زرعی اور غیر آباد رقبہ جات میں جنگلی خرگوش کا بھی غیر قانونی شکار کیا جاتا ہے جس میں جسوآنہ بنگلہ سے ملحقہ متعدد دیہات اور جڑانوالہ روڈ پر روڈا چک کے علاقے شامل ہیں خرگوش کے بے دریغ شکار کی وجہ سے اب خرگوش ملنا ہی مشکل ہے معاملے سے متعلق کے لیے ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ تحفظ جنگلی حیات عظیم ظفر سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی مگر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔