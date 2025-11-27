موسم سرما میں بڑھتے جرائم کی روک تھام کیلئے اقدامات پولیس کا خصوصی پٹرولنگ و ناکہ بندی پلان
ضلع بھر کی مین شاہراہوں اور اہم مقامات کیلئے خصوصی ٹیمیں تشکیل ،مسلسل پٹرولنگ اور ناکہ بندی کے ذریعے جرائم پیشہ عناصر کی گرفتاری کو یقینی بنایا جائے گا،صاحبزادہ بلال عمر کی گفتگو
فیصل آباد (سٹی رپورٹر) موسمِ سرما میں ڈکیتی، چوری، راہزنی اور دیگر وارداتوں میں ممکنہ اضافے کو کنٹرول کرنے اور امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے پولیس کی جانب سے خصوصی پٹرولنگ اور ناکہ بندی پلان مرتب کر لیا گیا ہے ۔ ضلع بھر کی مین شاہراہوں اور اہم مقامات پر خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں جو مسلسل پٹرولنگ کے ذریعے شہر کی مانیٹرنگ کریں گی جبکہ مختلف پوائنٹس پر ناکہ بندی قائم کرکے جرائم پیشہ عناصر کی گرفتاری کو یقینی بنایا جائے گا۔
پولیس حکام کے مطابق خصوصی پلان کے تحت جرائم کی وارداتوں کو کنٹرول کرنے کے ساتھ شہریوں کی قیمتی جان و مال کے تحفظ کو بھی یقینی بنایا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق فیصل آباد میں ڈکیتی، چوری اور راہزنی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کے پیش نظر سٹی پولیس آفیسر کی ہدایت پر خصوصی پٹرولنگ اور ناکہ بندی کا جامع پلان تشکیل دیا گیا ہے ۔ ضلع کے پانچوں ڈویژنز اور 13 سرکلز کے تمام تھانوں کی حدود میں پولیس کی خصوصی ٹیمیں تعینات کر دی گئی ہیں۔
یہ ٹیمیں اپنے علاقوں میں مسلسل پٹرولنگ کے علاوہ ہاٹ سپاٹ ایریاز اور اہم مقامات پر ناکہ بندی کرتے ہوئے مشکوک افراد کی چیکنگ اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری رکھیں گی۔صاحبزادہ بلال عمر کے مطابق ناکہ بندی کے دوران مشکوک افراد کی تلاشی، کوائف کی جانچ پڑتال اور ایپلی کیشن کے ذریعے ریکارڈ چیک کیا جاتا ہے ، ریکارڈ یافتہ ہونے کی صورت میں فوری گرفتاری عمل میں لائی جاتی ہے ۔