2 افراد کو رسیوں سے باندھ کر بدترین تشدد ،زخمی کر دیا

  • فیصل آباد
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ملزموں نے 2 افراد کو رسیوں سے باندھ کر حبس بے جا میں رکھتے ہوئے بدترین تشدد کا نشانہ بنا دیا۔

تفصیلات کے مطابق تھانہ بٹالہ کالونی کے علاقے سلمہ ٹاؤن میں رمیض نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملزمان نے مبینہ طور پر اسے اوراس کے ساتھی کو بااثر افراد نے قابو کر لیا اور رسیوں سے باندھ کر بدترین تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے زخمی کر دیا،ملزموں نے حبس بے جا میں رکھ کر انہیں سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دیں،پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملزموں کی تلاش شروع کر دی ۔

 

