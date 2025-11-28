صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گوجرہ:کمسن بچے سے مبینہ بدفعلی

  • فیصل آباد
گوجرہ (نما ئندہ دُنیا )اوباش نوجو ان نے سا تھیوں کی مدد سے 10 سا لہ بچے کو بدفعلی کا نشانہ بنا ڈا لا۔

 معلو م ہواکہ چک نمبر 92 ج ب کے رہائشی نزاکت علی کا دس سا لہ بیٹا (ص)گھر کے باہر کھیل رہا تھا کہ گاؤ ں مذکور کا عرفا ن اکبر اس کو ورغلا کر اپنی بیٹھک میں لے گیا اور وہا ں اپنے دیگر سا تھیو ں اویس اور سہیل کی مدد سے بچے کو بدفعلی کا نشا نہ بنانا شروع کردیا ،بچے کی چیخ و پکار پر اہل علاقہ کے آنے پر ملزم موقع سے فرار ہو گئے ، اطلا ع ملنے پر صدر پولیس گوجرہ نے مقدمہ درج کرکے ملزما ن کو گرفتار کرکے تفتیش کا آ ٖغاز کردیا ہے ۔

 

