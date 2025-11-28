صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹریفک اہلکاروں سے مبینہ مزاحمت پر ریڑھی بان گرفتار

  • فیصل آباد
ٹریفک اہلکاروں سے مبینہ مزاحمت پر ریڑھی بان گرفتار

ملزم مین روڈ پر ریڑھی کھڑی کرکے ٹریفک کی روانی میں رکاوٹ بن رہا تھا

 فیصل آباد (سٹی رپورٹر)ریڑھی کھڑی کرکے روڈ بلاک کرنے سے منع کرنے پر ٹریفک اہلکاروں سے ریڑھی بان کی مبینہ مزاحمت ،پولیس نے گرفتار کر لیا۔تفصیلات کے مطابق تھانہ ریل بازار کے علاقے کچہری بازار کے قریب ریڑھی بان کی جانب سے مین روڈ پر ریڑھی کھڑی کر کے ٹریفک کی روانی میں رکاوٹ پیدا کی جا رہی تھی، جسے منع کیا گیا تو اس کی جانب سے ٹریفک اہلکاروں کے ساتھ مزاحمت شروع کر دی گئی۔ جس پر پولیس نے ملزم کو گرفتار کرکے واقعہ کا مقدمہ درج کرتے ہوئے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔

 

