شورکوٹ:قتل کیس کے 2ملزموں کو سزائے موت کا حکم
عدالت نے یوسف جھنگوی اور ارشد علی کو جرمانے کی بھی سزا سنائی، ایک ملزم بری
شورکوٹ (نمائندہ دنیا)ایڈیشنل سیشن جج رانا سہیل طارق نے مقدمہ قتل کا فیصلہ کرتے ہوئے 2ملزموں کو جرم ثابت ہونے پر سزائے موت اور جرمانہ کا حکم دیدیا ۔تفصیلات کے مطابق ایڈیشنل سیشن جج رانا سہیل طارق نے تھانہ شورکوٹ سٹی کے مقدمہ(ندیم ادریس عرف کالی قتل کیس )کی سماعت مکمل ہونے پر فیصلہ سنادیا،عدالت نے صدر انجمن تاجران شورکوٹ یوسف جھنگوی اور ارشد علی آغا کو سزائے موت اور پانچ لاکھ روپے جرمانہ سنایا گیا جبکہ ہمراہی ملزم مقدس ارائیں کو شک کا فائدہ دے کر بری کر دیا ۔یاد رہے کہ ملزم ارشد علی آغا وغیرہ نے سال 2021 میں محمد ندیم کالی کو گورنمنٹ گرلز کالج شورکوٹ سٹی کے قریب فائرنگ کرکے قتل کیا تھا۔