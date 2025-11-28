صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس کا کریک ڈاؤن، بھاری مقدار میں منشیات برآمد،3ملزم گرفتار

  • فیصل آباد
پولیس کا کریک ڈاؤن، بھاری مقدار میں منشیات برآمد،3ملزم گرفتار

تینوں منشیات فروشوں سے 3 کلو سے زائد ہیروئن ، ڈیڑھ کلو چرس پکڑی گئی

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)پولیس کا کریک ڈاؤن،3 منشیات فروش گرفتار ،3 کلوگرام سے زائد ہیروئن اور ڈیڑھ کلوگرام سے زائد چرس برآمد کر لی گئی۔تفصیلات کے مطابق تھانہ ڈجکوٹ پولیس نے کارروائیاں کرتے ہوئے منشیات فروشوں عاطف بلال، بلاول اور خالد کو گرفتار کرلیا۔ ملزموں کی تلاشی کے دوران 3 کلوگرام سے زائد ہیروئن اور ڈیڑھ کلو گرام سے زائد چرس برآمد کی گئی ہے ، پولیس نے گرفتار تینوں ملزموں کے خلاف الگ الگ مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
انصاف کرنے پر سی ڈی اے کا شکریہ !
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
خاموش انقلاب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا عمران خان اب بھی اڈیالہ میں ہیں؟
بابر اعوان
کنور دلشاد
اٹھارہویں ترمیم سے اٹھائیسویں ترمیم تک
کنور دلشاد
آصف عفان
فیک نیوز
آصف عفان
امیر حمزہ
جنت اور سائنس
امیر حمزہ