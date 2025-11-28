پولیس کا کریک ڈاؤن، بھاری مقدار میں منشیات برآمد،3ملزم گرفتار
تینوں منشیات فروشوں سے 3 کلو سے زائد ہیروئن ، ڈیڑھ کلو چرس پکڑی گئی
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)پولیس کا کریک ڈاؤن،3 منشیات فروش گرفتار ،3 کلوگرام سے زائد ہیروئن اور ڈیڑھ کلوگرام سے زائد چرس برآمد کر لی گئی۔تفصیلات کے مطابق تھانہ ڈجکوٹ پولیس نے کارروائیاں کرتے ہوئے منشیات فروشوں عاطف بلال، بلاول اور خالد کو گرفتار کرلیا۔ ملزموں کی تلاشی کے دوران 3 کلوگرام سے زائد ہیروئن اور ڈیڑھ کلو گرام سے زائد چرس برآمد کی گئی ہے ، پولیس نے گرفتار تینوں ملزموں کے خلاف الگ الگ مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔