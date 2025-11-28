گڑھ مہاراجہ :رشتہ نہ ملنے پر فائرنگ، 2کمسن بہنیں شدید زخمی
مدثر نے سکول جاتی طالبات کو رکشہ روک کر گولیاں ماریں، ملزم موقع سے فرار
گڑھ مہاراجہ (نمائندہ دنیا )رشتہ طے نہ ہونے پر مسلح شخص نے 2کمسن بہنوں کو فائرنگ کرکے شدید زخمی کر دیا ۔تفصیلات کے مطابق تھانہ احمد پور سیال کے نواحی علاقہ پیر عبد الرحمن جنوبی میں آٹھویں جماعت کی طالبہ 13 سالہ عاصمہ اورتیسری جماعت کی طالبہ 7 سالہ صدف رکشہ پر سکول جا رہی تھیں کہ موٹرسائیکل سوار ملزم مدثر نے ساتھی سے مل کر رکشہ کو گن پوائنٹ پر روک لیا اور دونوں کمسن بہنوں کو فائرنگ کرکے شدید زخمی کر دیااورخود موٹرسائیکل پر فرار ہو گئے ۔اطلاع پر ریسکیو 1122 نے زخمی طالبات کو طبی امداد کے بعد فوری تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال احمدپورسیال منتقل کر دیا جہاں سے تشویشناک حالت کے پیش نظر عاصمہ کو نشتر ہسپتال ملتان اور صدف زہرا کو ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر ہسپتال جھنگ ریفر کر دیا گیاہے ۔ پولیس نے زخمی بچیوں کے چچا کی درخواست پر مقدمہ درج کرکے کارروائی شروع کر دی ہے ۔