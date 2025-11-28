ٹو بہ ٹیک سنگھ:محکمہ ماحولیات کی عدم توجہی، فضائی آلودگی میں اضافہ
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)محکمہ ماحولیات کی عدم توجہی کے باعث فضائی آلودگی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے ، جس سے شہریوں کی صحت اور معیارِ زندگی براہِ راست متاثر ہو رہا ہے۔
شہر کے مختلف علاقوں میں کالا دھواں، گاڑیوں سے خارج ہونے والی زہریلی گیسیں اور کھلے عام کچرے کو جلانے کے واقعات فضا کو بری طرح آلودہ کر رہے ہیں،مناسب چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے کے باعث متعدد صنعتی ادارے ماحولیاتی قوانین کی سنگین خلاف ورزیوں میں ملوث پائے جا رہے ہیں۔ فضائی آلودگی کے نتیجے میں شہریوں میں سانس کی بیماریوں، دمے ، پھیپھڑوں کے انفیکشن اور دل کے امراض میں اضافہ ہورہا ہے ۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ محکمہ ماحولیات کی عدم دلچسپی کا فوری ازالہ کیا جائے ۔