شہر کی اہم شاہراؤں پرمعیاری لین مارکنگ کا کام جاری

  • فیصل آباد
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)وزیراعلی ٰپنجاب مریم نواز کے احکامات پرمیونسپل کارپوریشن فیصل آباد شہریوں کو سہولیات کی فراہمی میں پیش پیش ہے ۔شہر کی اہم شاہرات پرمعیاری لین مارکنگ کا کام جاری جبکہ ٹوٹ پھوٹ کی شکار اندرونی گلیوں و روڈز پر کارپٹنگ کی جارہی ہے ۔لین مارکنگ سے ٹریفک کی آسان روانی اور گلیوں کی کارپٹنگ سے عوامی مسائل حل ہورہے ہیں۔میونسپل کارپوریشن نے کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور کی زیرقیادت عوامی سہولیات کے منصوبے بلاتعطل مکمل کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے ۔

 

