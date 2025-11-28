صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن اورعوام خوشحال ہورہے ہیں:فقیرحسین ڈوگر

  • فیصل آباد
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مسلم لیگ ن کے سابق رکن پنجاب اسمبلی چودھری فقیرحسین ڈوگر نے کہاہے کہ وفاقی اورپنجاب حکومت کی کارکردگی سے پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن اورعوام خوشحال ہورہے ہیں۔۔۔

 نفرت،فساداورفتنے کی سیاست دفن ہوچکی ۔اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ ضمنی الیکشن میں گالی گلوج، بدتمیزی اور بدتہذیبی کوشکست ہوئی ، نوازشریف کے نامزدامیدواروں کوووٹ سے عزت ملی،بانی پی ٹی آئی اپنے دورمیں اعتراف کرتے تھے بیرون ممالک میں کوئی ان کافون نہیں سنتا،اب دنیابھرمیں وزیراعظم اورفیلڈ مارشل کی عزت اور پاکستان کا وقاربلندہوا ، عام انتخابات میں بھی پی ٹی آئی میدان میں دکھائی نہیں دے گی۔

 

