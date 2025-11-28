جھنگ:گندم کی کاشت ،کھادوں کے استعمال بارے تربیتی سیشن
متوازن کھادوں کے استعمال سے 70 من گندم فی ایکڑ کی پیداوار ممکن :مہر ناصر سیال
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)نواحی علاقے جبوآنہ میں گندم کی کاشت کو فروغ دینے اور متوازن کھادوں کے استعمال کیلئے میگا پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں مہمان خصوصی سابق ممبر پنجاب اسمبلی نواب فیصل حیات جبوآنہ اور ترقی پسند کسانوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔اس موقع پر شرکاء کے لیے خصوصی ٹریننگ کا بھی اہتمام کیا گیا۔ خطاب کرتے ہوئے اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت توسیع مہر ناصر سیال نے کہا کہ متوازن کھادوں کے استعمال سے 70 من گندم فی ایکڑ کی پیداوار ممکن ہے۔
بیج کی اچھی اقسام، متوازن کھادوں کا استعمال، بروقت آبپاشی اور جڑی بوٹیوں کی تلفی پیداوار بڑھانے کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔سابق ممبر پنجاب اسمبلی نواب فیصل حیات جبوآنہ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف پنجاب میں زراعت کی بحالی اور کسانوں کی خوشحالی کے لیے بھرپور اقدامات اٹھا رہی ہیں۔ وزیر زراعت عاشق کرمانی کی سرپرستی میں زرعی پالیسیوں کی بدولت خوشحالی آ رہی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ اس بار گندم کی فصل کا اچھا معاوضہ ملے گا اور کسانوں کو بھرپور معاشی فائدہ حاصل ہوگا۔