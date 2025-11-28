راشن کارڈز میں غیر قانونی کٹوتیوں کا انکشاف، کارڈ ہولڈرز پریشان
سامان خریدنے پر 200روپے کٹوتی ،کیش لینے پر 300کم دیئے جاتے ہیںبیشتر دکانیں رجسٹرڈ نہیں، مخصوص دکانوں کی وجہ سے بے ضابطگیاں بڑھ گئیں
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے جاری کردہ راشن کارڈز میں بھی غیر قانونی کٹوتیاں ہونے کا انکشاف، راشن کارڈ سے کریانہ سامان خریدنے پر 200 روپے اور کیش لینے پر 300 روپے کی کٹوتی کی جاتی ہے ، بیشتر علاقوں کی دکانیں رجسٹرڈ نہیں، مخصوص دکانیں ہونے کے باعث کارڈ ہولڈرز کو کٹوتی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ۔تفصیلات کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے کم آمدن والے افراد کیلئے راشن کارڈ کا اجرا کیا گیا جس کے تحت کارڈ ہولڈرز کو ماہانہ 3 ہزار روپے ٹرانسفر ہوتے ہیں۔
وہ کارڈ کے ذریعے رجسٹرڈ دکان سے راشن خرید سکتے ہیں، لیکن اس نظام میں بھی غیر قانونی کٹوتیوں کا انکشاف ہوا ہے ۔ذرائع کے مطابق دکاندار کارڈ ہولڈرز کو سامان خریدنے پر 2800 روپے قیمت کی چیزیں دیتے ہیں جس میں 200 روپے کٹوتی ہوتی ہے ، جبکہ اگر کارڈ ہولڈر کیش لینا چاہے تو اسے 2700 روپے دئیے جاتے ہیں، یعنی 300 روپے کی کٹوتی کی جاتی ہے ۔شہر کے بیشتر علاقوں میں موجود دکانیں رجسٹرڈ بھی نہیں ہیں، مخصوص دکانیں رجسٹرڈ ہونے کی وجہ سے کٹوتی کے مسائل پیش آتے ہیں۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اپیل کی ہے کہ اس بہترین سہولت میں ہونے والی غیر قانونی کٹوتی کو روکنے کیلئے اقدامات کئے جائیں۔