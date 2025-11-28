نئے سوئی گیس کنکشن کے حصول میں رکاوٹیں، شہری پریشان
گیس میسر نہ ہونے کے باعث متبادل اور مہنگے ذرائع استعمال کرنا پڑ رہے :متاثرین
ٹھیکریوالا (نمائندہ دنیا)سوئی گیس کے گھریلو کنکشن کی بحالی میں رکاوٹیں، صارفین پریشان، حکومت سے پالیسی پر نظرِ ثانی کا مطالبہ۔تفصیلات کے مطابق جھنگ روڈ، دھاندرہ، سدھار، ٹھیکریوالا، پینسرہ اور اس کی اطراف میں قائم ہاؤسنگ کالونیوں میں سوئی گیس کے گھریلو کنکشن کئی سال بعد بحال ہونے کے باوجود شہریوں کو نئے کنکشن کے حصول میں شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔ذرائع کے مطابق ایف ڈی اے کی جانب سے متعدد ہاؤسنگ سوسائٹیز کو بین کیے جانے کے باعث ان علاقوں میں رہنے والے شہری بنیادی سہولت سے محروم ہو رہے ہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ایف ڈی اے کے فیصلے کے بعد اب نئی کنکشن کی درخواستیں منظور نہیں کی جا رہیں۔
جس سے سینکڑوں گھریلو صارفین گیس جیسی بنیادی ضرورت سے محروم ہیں۔متاثرہ صارفین کا کہنا ہے کہ گیس میسر نہ ہونے کے باعث انہیں متبادل اور مہنگے ذرائع استعمال کرنا پڑ رہے ہیں ، متعلقہ ادارے کی جانب سے صورتحال پر کوئی واضح لائحہ عمل نہیں دیا جا رہا۔متاثرہ شہریوں نے وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ اور سوئی گیس حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ نئے کنکشن کے حصول سے متعلق پالیسی پر فوری نظر ثانی کی جائے اور ایف ڈی اے کی جانب سے بین کردہ سوسائٹیز میں گھریلو صارفین کو ترجیحی بنیادوں پر نئے گیس کنکشن فراہم کیے جائیں تاکہ شہریوں کی مشکلات میں کمی ہو سکے ۔