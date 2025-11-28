پارکنگ کے دیرینہ مسائل حل کئے جائیں :رہنماء جماعت اسلامی
آٹھ بازاروں کو وہیکل فری قرار دینے کے فیصلے پر عملدرآمد نہ ہونا انتظامیہ کی نااہلی انتظامیہ فوری حکمت عملی پر نظرثانی کرے :محبوب الزماں ، انوار الحق ، طاہر ایوب
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)جماعت اسلامی کے رہنماؤں پروفیسر محبوب الزماں بٹ، میاں انوار الحق ایڈووکیٹ، میاں طاہر ایوب نے آٹھ بازاروں کو وہیکل فری قرار دینے کے فیصلے کی ناکامی کو انتظامیہ کی نااہلی قراردیتے ہوئے کہا ہے کہ چھ ماہ سے زائد کا عرصہ گزر نے کے باوجود پارکنگ کے غیر مؤثر انتظامات اور مناسب سہولیات کے فقدان نے شہریوں کی مشکلات میں شدید اضافہ کر دیا ،متبادل پارکنگ ایریاز اور ٹریفک مینجمنٹ پلان کے بغیر اس فیصلے نے عوام کی پریشانی بڑھا دی ۔ اپنے مشترکہ بیان میں انہوں نے انتظامیہ سے فوری طور پر حکمت عملی پر نظرثانی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ فوری طور پر پارکنگ کے دیرینہ مسائل کا جامع حل پیش کیا جائے اور بازاروں میں عوام کے لیے قابلِ عمل متبادل سہولیات فراہم کی جائیں۔
انہوں نے کہا کہ آٹھ بازاروں کو وہیکل فری قرار دینے سے ٹریفک کا بوجھ اطراف کی سڑکوں پر منتقل ہو گیا جہاں پہلے ہی گنجائش محدود ہے ، بازاروں میں کاروباری سرگرمیوں کے لیے آنے والے شہری، خواتین، بزرگ اور مریض شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔انہوں نے کہا کہ حکومتی اعلانات کے باوجود 10 سال بعد بھی پارکنگ پلازہ نہ بن سکا۔ گھنٹہ گھر، آٹھ بازاروں، ملحقہ گلیوں سمیت شہر میں پارکنگ سب سے بڑا مسئلہ ہے ، شہری مین شاہراہوں پر ہی گاڑیاں اور موٹرسائیکل پارک کرنے پر مجبور ہیں، بے ہنگم پارکنگ پر شہریوں کو ٹریفک مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ۔ گھنٹہ گھر، آٹھ بازاروں اور ارد گرد کے تجارتی مراکز سمیت ضلع کچہری جانے والے شہریوں کو گاڑیاں اور موٹرسائیکل پارک کرنے میں شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ، انتظامیہ اقدامات کرے ۔