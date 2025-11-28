ضلع جھنگ کے 62 ویٹرنری آفیسرز میں موٹر سائیکلیں تقسیم
بلا سود آسان اقساط پر موٹرسائیکلیں دینے کا مقصد نقل و حرکت مزید مؤثر بنانا
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے تحت محکمہ لائیو سٹاک پنجاب کے فیلڈ سروس ڈلیوری کو مؤثر،تیز رفتار اور جدید تقاضوں سے ہم آہنگ بنانے کیلئے تسلسل سے عملی اقدامات جاری ہیں، اسی سلسلے میں RCCIB جھنگ میں 62 ویٹرنری آفیسرز میں موٹر سائیکلیں تقسیم کرنے کی تقریب منعقد ہوئی جس کا افتتاح ڈپٹی کمشنر جھنگ علی اکبر بھنڈر نے کیا۔تقریب میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل جھنگ عامر محمود،سابق صوبائی وزیر مہر اسلم بھروانہ، سابق مشیر وزیراعلیٰ نواب فیصل حیات خان جبوآنہ، سابق ایم پی اے راشدہ یعقوب شیخ، مسلم لیگ (ن)کے سینئر رہنما خان امیر عباس سیال، ڈائریکٹر RCCIB عاصم توصیف، ایڈیشنل ڈائریکٹر لائیوسٹاک ضلع جھنگ ڈاکٹر محمد عبدالجبار اور ڈپٹی ڈائریکٹر لائیوسٹاک ڈاکٹر محمد سیف اللہ اور دیگر موجود تھے ۔ تقریب میں ضلع جھنگ کے 62 ویٹرنری آفیسرز میں موٹر سائیکلیں تقسیم کی گئیں جو بلا سود آسان اقساط پر فراہم کی جا رہی ہیں، اس اقدام کا مقصد فیلڈ میں نقل و حرکت کو مزید مؤثر بنانا، دور دراز دیہی علاقوں تک بروقت رسائی کو یقینی بنانا اور ویٹرنری خدمات کے مجموعی معیار میں بہتری لانا ہے ۔ یہ پروگرام محکمہ لائیوسٹاک پنجاب کی اس پالیسی کا حصہ ہے جس کے تحت عوام کو ان کی دہلیز پر بروقت اور معیاری ویٹرنری سہولیات فراہم کرنے کے لئے انفراسٹرکچر اور فیلڈ سپورٹ کو مضبوط بنایا جا رہا ہے ۔