ٹو بہ ٹیک سنگھ :سڑک کی تعمیر میں تاخیرپر شہری پریشان
متعدد سرکاری محکموں کے تعاون نہ کرنے سے منصوبہ عملی طور پر رک گیا
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)موٹر وے انٹرچینج ایم فور سے رجانہ تک دو رویہ سڑک کی تعمیر تاخیر اور سست روی کا شکار ہونے کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔ متعدد سرکاری محکموں کی بروقت تعاون نہ دینے کی وجہ سے منصوبہ عملی طور پر رک گیا ہے ، جبکہ سڑک کی کھدائی کے بعد کام چھوڑ دینے سے ٹریفک کی روانی بھی بری طرح متاثر ہو رہی ہے ۔تفصیلات کے مطابق محکمہ واپڈا کی جانب سے سڑک کے کنارے نصب بجلی کے پولز تاحال شفٹ نہیں کئے جا سکے ، جس کے باعث تعمیراتی کام کا آغاز ممکن نہیں ہو رہا۔ دوسری جانب میونسپل کمیٹی کی طرف سے زیر زمین واٹر سپلائی اور سیوریج لائنوں کی نئی پائپ لائنیں بھی ابھی تک نہیں بچھائی جا سکیں، جس سے منصوبہ مزید تاخیر کا شکار ہے۔
محکمہ جنگلات کی طرف سے سڑک کنارے درختوں کی کٹائی نہ ہونے کی وجہ سے مشینری کام کرنے میں مشکلات کا شکار ہے جبکہ محکمہ سوئی گیس کی جانب سے مطلوبہ پائپ لائن ڈالنے کا عمل بھی شروع نہیں ہو سکا۔محکمہ ہائی وے کے ذرائع کا کہنا ہے کہ تمام متعلقہ محکموں کو ایڈوانس ادائیگیاں کر دی گئی ہیں، اس کے باوجود پیش رفت نہ ہونا باعث تشویش ہے ۔ عوامی حلقوں نے شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ فنڈز کی ادائیگی کے باوجود کام شروع نہ ہونا متعلقہ اداروں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے اور حکامِ بالا سے مطالبہ کیا کہ محکموں کے درمیان رکاوٹیں فوری طور پر دور کی جائیں تاکہ منصوبہ جلد مکمل ہو اور عوام کو مزید مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے ۔