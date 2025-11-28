صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جڑانوالہ:ڈینگی کی روک تھام کیلئے غیر معمولی اقدامات کی ہدایت

  • فیصل آباد
اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کی زیر صدارت اہم اجلاس کا انعقاد

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)جڑانوالہ اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کی زیر صدارت اجلاس میں ڈینگی کی روک تھام کیلئے غیر معمولی اقدامات کی ہدایت کی گئی۔تفصیلات کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر جڑانوالہ رنگزیب اور ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر شہزاد رانا کی زیر صدارت اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں ڈینگی کی بڑھتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر جامع حکمت عملی پر غور کیا گیا۔اجلاس کے دوران اسسٹنٹ کمشنر نے ڈینگی کی مؤثر روک تھام کیلئے روٹین سے ہٹ کر ٹھوس اور عملی اقدامات اٹھانے کی ضرورت پر زور دیا۔

انہوں نے فیلڈ ٹیموں کو ہدایت کی کہ عوام میں ڈینگی سے بچاؤ اور احتیاطی تدابیر کے بارے میں آگاہی مہم کو مزید مؤثر بنایا جائے تاکہ شہری اپنی صحت کے حوالے سے بہتر طور پر باخبر رہ سکیں۔اس موقع پر ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر شہزاد رانا نے خاص طور پر تاکید کی کہ سکولوں اور کالجز کے طلباء و اساتذہ میں شعور اجاگر کرنے کیلئے خصوصی آگاہی سیشنز اور لیکچرز کا اہتمام کیا جائے تاکہ نوجوان نسل کو ڈینگی سے بچاؤ کے طریقوں سے بہتر طور پر آگاہ کیا جا سکے ۔انہوں نے ٹیم کو سپرے ، انسپکشن اور ہاٹ سپاٹس کی مسلسل نگرانی یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی۔

 

