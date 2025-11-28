کمشنر فیصل آباد کاالائیڈ ہسپتال ون کا اچانک دورہ ،ہدایات جاری
کسی مریض کو ادویات نہ ملنے کی شکایت نہیں ہونی چاہیے :راجہ جہانگیر انور میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر فہیم کی ہسپتال کے انتظامی و طبی امور بارے بریفنگ
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کے شعبہ صحت میں انقلابی اقدامات پر عملدرآمد کا جائزہ لینے کیلئے کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور نے الائیڈ ہسپتال ون کا اچانک دورہ کیا اور اوپی ڈی، جنرل وارڈز، ایمرجنسی سمیت مختلف شعبوں میں جا کر علاج معالجہ کے عمل کا مشاہدہ کیا۔انہوں نے مریضوں و لو احقین سے فری ادویات ملنے کے بارے میں دریافت کیا اور واضح کیا کہ کسی مریض کو ادویات نہ ملنے کی شکایت نہیں ہونی چاہیے ۔ انہوں نے صفائی کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا اور صاف ستھرا ماحول ہمہ وقت برقرار رکھنے کی تاکید کی۔
کمشنر نے اوپی ڈی پر مریضوں کے رش کی صورت میں بہتر مینجمینٹ اختیار کرنے ، ہسپتال میں واقع کینٹین پر اشیائے ضروریہ کی قیمتوں کو چیک کرنے اور اوورچارجنگ کرنے والوں کے خلاف ایکشن لینے کی بھی تاکید کی۔ انہوں نے کہا کہ مریضوں کو علاج معالجہ کی جدید، معیاری اور تیز رفتار سروسز کی فراہمی مشن ہونا چاہیے ، ہسپتال کو درکار مزید وسائل کے لیے اقدامات کیے جائیں گے ۔میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر فہیم اشرف نے ہسپتال کے انتظامی و طبی امور سے آگاہ کیا۔