آتشبازی کے غیر قانونی کارخانوں کیخلاف کارروائیاں، 20یونٹس مسمار
کارخانوں میں موجودآتشبازی کے تیار سامان کو پانی ڈال کر تلف کردیا گیا
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)ضلعی انتظامیہ نے آتشبازی کے غیر قانونی کارخانوں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن کیا ہے ، سول ڈیفنس نے ہیوی مشینری کی مدد سے آتشبازی کے 20 سے زائد کارخانے مسمار کردئیے جبکہ عمارتوں کو مکمل طور پر منہدم کردیا گیا۔تفصیلات کے مطابق ضلعی انتظامیہ کی جانب سے آتشبازی کے غیر قانونی کارخانوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائی کی گئی، اس آپریشن کی نگرانی ڈسٹرکٹ آفیسر سول ڈیفنس رانا عباس اور اسسٹنٹ کمشنر جڑانوالہ رنگزیب گورائیہ نے کی، کارروائی کے دوران کارخانوں میں موجودآتشبازی کے تیار سامان کو پانی ڈال کر تلف کردیا گیا ۔