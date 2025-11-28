ایم ڈی واسا کی مین چینلز کی ڈی سلٹنگ تیز کرنیکی ہدایت
شہریوں کو نکاسیِ آب کی معیاری سہولیات مہیا کرنااولین ترجیح :سہیل قادر
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)مینجنگ ڈائریکٹر واسا سہیل قادر چیمہ نے مین چینلز اور روڈ سائیڈ ڈرینز کی ڈی سلٹنگ مزید تیز کرنے کی ہدایت کی ہے اور واضح کیا ہے کہ مرتب کردہ شیڈول کے مطابق ڈی سلٹنگ مکمل ہونی چاہئے ، اس میں کسی قسم کی کوتاہی قابلِ قبول نہیں ہے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ آئندہ ہفتے خود مین چینلز اور روڈ سائیڈ ڈرینز لائنز کی ہونے والی ڈی سلٹنگ کی انسپکشن کریں گے ، تمام کی جانے والی ڈی سلٹنگ جی پی ایس پر اپ لوڈ کرنا لازمی ہے ۔ایم ڈی واسا نے مزید کہا کہ شہریوں کو نکاسیِ آب کی معیاری اور بہترین سہولیات مہیا کرنا اولین ترجیح ہے جس کیلئے تمام وسائل بروئے کار لائے جارہے ہیں۔
انہوں نے واضح کیا کہ دسمبر کے اختتام تک مین چینلز اور روڈ سائیڈ ڈرینز لائنز کی ڈی سلٹنگ کا پہلا مرحلہ مکمل ہونا چاہئے تاکہ آئندہ مون سیزن میں شہری بہترین نکاسیِ آب کی سروسز حاصل کر سکیں۔مینجنگ ڈائریکٹر واسا کی ہدایت پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر ڈرینج ڈویژن ایسٹ نے ستیانہ روڈ چینل کی ستیانہ روڈ بائی پاس کے قریب ہونے والی اوپن ڈی سلٹنگ کی انسپکشن کی۔ اسی طرح ڈرینج ڈویژن ویسٹ سٹاف نے مٹوپورہ چینل جوہر کالونی کی بھاری مشینری سے صفائی جبکہ سرگودھا روڈ پر اسلامیہ کالج کے سامنے روڈ سائیڈ ڈرینز کی پائپ گزارنے کا طریقہ کار اختیار کرتے ہوئے ڈی سلٹنگ مکمل کی۔