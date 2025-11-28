صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھوانہ:سیلاب متاثرین کے کیسز کی سماعت، متعدد درخواستیں منظور

  • فیصل آباد
حکومتی احکامات کے مطابق متاثرین کی مالی امداد کا سلسلہ جاری ہے :واثق عباس

چنیوٹ، بھوانہ (ڈسٹرکٹ رپورٹر ،نمائندہ دنیا)سیلاب متاثرین کی شکایات کے ازالے کے لیے تحصیل بھوانہ کے سروے میں شمار نہ ہونے والے متاثرین کے کیسز کو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل واثق عباس ہرل نے تحصیل بھوانہ میں جا کر سنا۔جن متاثرین کے کیسز درست تھے اور انہیں حکومتی امداد نہیں ملی تھی، ان کے کیسز منظور کر دیے گئے اور انہیں اب امدادی رقوم فراہم کی جائیں گی، جبکہ جو حق دار نہیں تھے ، ان کے کیسز مسترد کر دیے گئے ۔واثق عباس ہرل نے کہا کہ حکومت پنجاب کے احکامات کے مطابق سیلاب متاثرین کی مالی امداد کا سلسلہ روزانہ کی بنیاد پر جاری ہے ۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر بھوانہ شینا اعظم اور دیگر ریونیو افسران بھی موجود تھے ۔

 

