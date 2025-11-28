اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ کی ہدایت پر سیوریج لائنز ، نالے کی صفائی
مختلف اجلاسوں کی بھی صدارت، سرکاری واجبات کی وصولی و دیگر امور کا جائزہ گندم کاشت کے اہداف حاصل کرنے کیلئے تمام وسائل بروئے کار لائیں:اقرا ناصر
کمالیہ(نمائندہ دنیا ،نمائندہ خصوصی )اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ اقرا ناصر موضع جکھڑ میں سیوریج کی بندش کی شکایت پر فوری ایکشن لیتے ہوئے بھاری مشینری کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئیں۔ اسسٹنٹ کمشنر کی ہدایت پر سیوریج لائنز اور نالے کی صفائی کا عمل فوری طور پر شروع کروا دیا گیا۔بعد ازاں انہوں نے اپنے دفتر میں منعقد ہونے والی ریونیو میٹنگ کی صدارت بھی کی ۔ میٹنگ میں سرکاری واجبات کی وصولی، ریونیو ٹارگٹس ، فیلڈ کارکردگی ، آڈٹ پیراز ، آر سی ایم ایس سسٹم ، سرکاری املاک کی نیلامی ، زمین کے تبادلے اور ایس ایل ایم ایس کے استعمال کا جائزہ لیا گیا جبکہ کالونی امور ، سرکاری زمین ، دوکانوں کی لیز کے معاملات ، کھیوٹ میوٹیشن ، اے آئی ٹی فائلز اور موضع جات کے آن لائن مسائل پر گفتگو کی گئی ۔ پلس (PULSE)سسٹم اور KPIs سے متعلق پیش رفت پر بریفنگ دی گئی۔
اسسٹنٹ کمشنر نے عدالتوں میں زیرِ التوا مقدمات کی فوری پیروی کی ہدایت جاری کر دیں ۔علاوہ ازیں اسسٹنٹ کمشنر اقرا ناصر کی زیر صدارت وہیٹ کمیٹی کا اجلاس بھی منعقد ہوا، جس میں ایگریکلچر آفیسر فاطمہ اکمل سمیت متعلقہ محکموں کے افسران اور کمیٹی کے دیگر ممبران نے شرکت کی۔ اجلاس میں اسسٹنٹ کمشنر نے ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ گندم کی کاشت کے مقررہ اہداف کے حصول کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ کاشتکاروں کو پانی کی بروقت فراہمی، کھاد کی دستیابی اور دیگر زرعی ضروریات کو ہر ممکن یقینی بنایا جائے ۔ اجلاس کے شرکاء کو ہدایت کی گئی کہ وہ فیلڈ میں مؤثر مانیٹرنگ کے ذریعے کاشتکاروں کے مسائل فوری حل کریں اور گندم کی پیداوار میں اضافے کے لیے جاری پالیسیوں پر مکمل عملدرآمد یقینی بنائیں۔