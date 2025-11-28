ٹو بہ :ڈپٹی کمشنر کا پارکوں کا تفصیلی دورہ،بحالی کاموں کا جائزہ
شہری بھی پارکوں کی حفاظت کیلئے انتظامیہ کیساتھ تعاون کریں:عمر عباس
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنرٹو بہ ٹیک سنگھ عمر عباس میلہ نے بھلیر والا، اقبال نگر والا اور آکال والا پارک کا تفصیلی دورہ کیا اور پارکوں میں صفائی، تزئین و آرائش اور گرین بیلٹس کی بحالی کے کام کا جائزہ لیا۔ ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی / اے ڈی سی جی ذیشان لبھا مسیح بھی ان کے ہمراہ تھے ۔چیف آفیسر میونسپل کمیٹی ولید عثمان نے پارک میں جاری بحالی کے کاموں کے بارے میں بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ بچوں کے جھولوں اور بینچز کی مرمت و اپ گریڈیشن کا کام مکمل ہونے کے قریب ہے۔
جبکہ واکنگ ٹریک کی اپ گریڈیشن اور روشنی کے نظام کو بہتر بنانے کا عمل جاری ہے ۔ستھرا پنجاب ٹیمیں روزانہ کی بنیاد پر پارکوں میں صفائی اور گھاس کی کٹائی کر رہی ہیں۔ پارکوں میں شجرکاری کے ذریعے شہریوں کے لیے سرسبز اور صحت بخش ماحول فراہم کیا جا رہا ہے اور فیملی ایریاز میں سہولیات بڑھائی جا رہی ہیں۔ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلہ نے ہدایت کی کہ پارکوں کی بحالی جلد مکمل کی جائے اور معیار کے مطابق کام انجام دیا جائے ۔ انہوں نے شہریوں سے بھی اپیل کی کہ وہ پارکوں کی حفاظت اور صفائی میں انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں۔