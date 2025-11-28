رہائشی جائیدادیں بلا منظوری کمرشل بنانے والوں کیخلاف کارروائی کی ہدایت
کمرشلائزیشن فیسوں کی ریکوری کیلئے خصوصی اقدامات کریں :ڈی جی ایف ڈی اے
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے محمد اصف چودھری نے تاکید کی ہے کہ ایف ڈی اے کے زیرِ کنٹرول رہائشی کالونیوں میں کمرشلائزیشن پالیسی پر سختی سے عملدرآمد کو یقینی بنائیں، اس سلسلے میں کڑی مانیٹرنگ ہونی چاہئے اور رہائشی جائیدادوں کو بلا منظوری کاروباری میں تبدیل کرنے والوں کی عمارتوں کو فوری سیل کریں۔وہ ایک اجلاس کے دوران کمرشلائزیشن پالیسی پر عملدرآمد کا جائزہ لے رہے تھے۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل قیصر عباس ، ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ اسماء محسن، ڈائریکٹر آئی ٹی یاسر اعجاز چٹھہ، ڈائریکٹر اسٹیٹ مینجمنٹ جنید حسن منج اور متعلقہ ڈپٹی ڈائریکٹرز نے شرکت کی۔ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے نے ہدایت کی کہ غیر قانونی کمرشلائزیشن کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اختیار کی جائے ، اس سلسلے میں فیلڈ سٹاف کو فعال اور متحرک رہنا چاہئے اور بلا منظوری رہائشی جائیدادوں کو کمرشل میں تبدیل کرنے کا فوری طور پر سخت نوٹس لیا جائے ۔انہوں نے کہا کہ کمرشلائزیشن فیسوں کی ریکوری کیلئے خصوصی اقدامات کریں اور نادہندگان سے بقایا جات کی 100 فیصد وصولی ہونی چاہئے ۔