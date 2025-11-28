صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جھنگ:ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت ایکسیڈنٹ ریویو کمیٹی کا اجلاس

  • فیصل آباد
جھنگ:ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت ایکسیڈنٹ ریویو کمیٹی کا اجلاس

ٹریفک رولز کے حوالے سے شہریوں کو آگاہی فراہم کی جائے :علی اکبر بھنڈر

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر کی زیر صدارت ایکسیڈنٹ ریویو کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا جس میں ٹریفک حادثات کے تناظر میں روڈ سیفٹی اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔اجلاس میں ٹریفک پولیس، ہائی ویز، نیشنل ہائی وے اتھارٹی، آر ٹی اے سیکرٹری، ضلع کو نسل، میونسپل کمیٹی، شوگر ملز کے نمائندوں نے شرکت کی۔ڈپٹی کمشنر نے ہدایات جاری کیں کہ گنے کے سیزن میں ٹرالیوں کے پیچھے ریفلکٹرز کا استعمال سو فیصد یقینی بنایا جائے ، شاہراہوں پر غیر واضح سائن بورڈز اور دیگر رکاوٹوں کا مکمل ریویو کیا جائے ، ٹریفک پولیس ہیلمٹ کے استعمال پر عملدرآمد کو یقینی بنائے۔

انہوں نے گوجرہ روڈ بائی پاس چوک کی ماڈلنگ کے حوالے سے ایکسین ہائی وے ،شہر کے چوکوں پر سگنل کی بحالی کے لیے متعلقہ افسران کو ہدایات جاری کیں۔ڈپٹی کمشنر نے مزید کہا کہ ٹریفک رولز کے حوالے سے شہریوں کو آگاہی فراہم کی جائے ، روڈ سیفٹی کو ہنگامی بنیادوں پر بہتر بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات فوراً کیے جائیں۔مزید برآں ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر نے ضلعی محکموں کے افسران کے ساتھ میٹنگ کی اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی گزشتہ روز کی کارکردگی کا جائزہ لیا، انہوں نے انسداد سموگ وڈینگی مہم اور پلس پراجیکٹ پر عملدرآمد کے حوالے سے ریونیو افسران کی کارکردگی کی بھی جانچ کی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
انصاف کرنے پر سی ڈی اے کا شکریہ !
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
خاموش انقلاب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا عمران خان اب بھی اڈیالہ میں ہیں؟
بابر اعوان
کنور دلشاد
اٹھارہویں ترمیم سے اٹھائیسویں ترمیم تک
کنور دلشاد
آصف عفان
فیک نیوز
آصف عفان
امیر حمزہ
جنت اور سائنس
امیر حمزہ