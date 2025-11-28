جھنگ:ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت ایکسیڈنٹ ریویو کمیٹی کا اجلاس
ٹریفک رولز کے حوالے سے شہریوں کو آگاہی فراہم کی جائے :علی اکبر بھنڈر
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر کی زیر صدارت ایکسیڈنٹ ریویو کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا جس میں ٹریفک حادثات کے تناظر میں روڈ سیفٹی اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔اجلاس میں ٹریفک پولیس، ہائی ویز، نیشنل ہائی وے اتھارٹی، آر ٹی اے سیکرٹری، ضلع کو نسل، میونسپل کمیٹی، شوگر ملز کے نمائندوں نے شرکت کی۔ڈپٹی کمشنر نے ہدایات جاری کیں کہ گنے کے سیزن میں ٹرالیوں کے پیچھے ریفلکٹرز کا استعمال سو فیصد یقینی بنایا جائے ، شاہراہوں پر غیر واضح سائن بورڈز اور دیگر رکاوٹوں کا مکمل ریویو کیا جائے ، ٹریفک پولیس ہیلمٹ کے استعمال پر عملدرآمد کو یقینی بنائے۔
انہوں نے گوجرہ روڈ بائی پاس چوک کی ماڈلنگ کے حوالے سے ایکسین ہائی وے ،شہر کے چوکوں پر سگنل کی بحالی کے لیے متعلقہ افسران کو ہدایات جاری کیں۔ڈپٹی کمشنر نے مزید کہا کہ ٹریفک رولز کے حوالے سے شہریوں کو آگاہی فراہم کی جائے ، روڈ سیفٹی کو ہنگامی بنیادوں پر بہتر بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات فوراً کیے جائیں۔مزید برآں ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر نے ضلعی محکموں کے افسران کے ساتھ میٹنگ کی اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی گزشتہ روز کی کارکردگی کا جائزہ لیا، انہوں نے انسداد سموگ وڈینگی مہم اور پلس پراجیکٹ پر عملدرآمد کے حوالے سے ریونیو افسران کی کارکردگی کی بھی جانچ کی۔